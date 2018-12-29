Крещенские выходные будут снежными и ветреными

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Конец недели в Перми, с 18 по 20 января, будет пасмурным, снежным и ветреным. Как уточняет Пермский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, город останется под влиянием активных циклонов и фронтов.



В пятницу и субботу в ночные часы температура не опустится ниже -12°, днём преобладающие значения температуры окажутся порядка -7°.



В воскресенье, 20 января, влияние фронтальных разделов временно ослабнет, в тылу циклона распространится более холодная воздушная масса. Вероятность осадков уменьшится, температура понизится на 2—3°: ночью до -15°, днём до -10°.

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