Власти Перми проведут контрольные рейды по уборке снега в краевой столице

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщили в администрации Перми, власти города проведут контрольные рейды по уборке снега на территории краевой столицы. Учитывая, что снежная погода ожидается вплоть до выходных, в уборке снега на улицах города задействовано 240 единиц техники и порядка 330 человек.

Глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю по вопросам ЖКХ Игорю Субботину усилить контроль за уборкой дворов и крыш от снега и наледи. Инспекционные рейды сотрудники районных администраций и департамента ЖКХ проведут в ближайшие выходные. В Свердловском, Ленинском, Дзержинском районах за соблюдением правил благоустройства проследит городская административно-техническая инспекция (АТИ).

Дмитрий Самойлов, глава Перми:

— Сейчас должны мобилизоваться все: и дорожные службы, и управляющие организации. Выводите дополнительную технику, ручников. Жалобы поступают по уборке дорог Индустриального района. Во многие дворы иногда бывает сложно даже зайти. Управляющие компании уже должны выйти из режима новогодних праздников и начать нормально работать.

В 2018 году административно-техническая инспекция вела свою работу в границах центрально-планировочного района Перми. За год работы сотрудники инспекции выявили более 15 тыс. нарушений в сфере благоустройства. Результаты проверок АТИ направляются в департамент ЖКХ и районные администрации, которые контролируют устранение нарушений.

В департаменте ЖКХ напоминают, что ответственность за состояние крыш и дворов жилых домов лежит на управляющих компаниях, ТСЖ. Проведение работ по содержанию дома оплачивается его жильцами вместе с другими жилищно-коммунальными услугами. Своевременная уборка позволяет обезопасить людей от схода снега или падения сосулек с крыш.

На данный момент специалистами районных администраций проведено более 300 проверок содержания дворов. За нарушение правил благоустройства в отношении управляющих компаний составлено порядка 140 протоколов об административных правонарушениях.

Напомним, замечания по уборке улично-дорожной сети пермяки могут направлять в отдел благоустройства администрации своего района и в МКУ «Благоустройство района». Если у пермяков есть замечания по уборке придомовых территорий, необходимо обращаться в свою управляющую организацию или в отделы ЖКХ администрации своего района. Телефоны можно найти здесь.

Кроме того, жители Перми могут сообщить о нарушениях нормативного состояния территории Дзержинского, Ленинского, Свердловского районов в сфере благоустройства в городскую административно-техническую инспекцию по телефону 212-78-01.