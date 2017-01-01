«Пермяки оказались героями» Во время пожара в центре Перми очевидцы спасли девушку на девятом месяце беременности

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Фото: Дмитрий Енцов

Во время пожара в бывшем здании ВКИУ на ул. Монастырской, 12 пермяки самостоятельно спасли беременную девушку. Об этом рассказал один из очевидцев пожара Вячеслав Варанкин на своей странице в Facebook:

«Я услышал крики о помощи в офисе. Выглянул в окно — увидел клубы дыма в ста метрах от нас. Тут же наш сотрудник начал вызвать МЧС, а я побежал к месту происшествия. В окно, насколько это возможно, высунулась девушка. Спасло то, что под окном находился козырёк, и пермяки оказались героями. Они залезли на козырёк и растянули одеяло. Под козырьком я присоединился к страхующей группе мужчин и тоже держал одеяло.

Люди просили девушку спрыгнуть, так как дым валил уже очень густой, но она не могла побороть страх. Позднее стало ясно, почему. Кто-то принёс раздвижную лестницу, её поставили на козырёк в аккурат к третьему этажу. Девушка спустилась сначала на козырёк, потом на тротуар. Она была беременна».

Как пояснили в министерстве здравоохранения Пермского края, беременную девушку госпитализировали в больницу, в родильное отделение. Она находилась на девятом месяце беременности. По последним данным, после госпитализации она родила ребёнка.

Всего же после пожара, по уточнённым данным, госпитализированы шесть человек. Остальные от госпитализации отказались, им оказали помощь на месте.

Напомним, сегодня в 14:00 произошло возгорание на третьем этаже бывшего здания ВКИУ на ул. Монастырской, 12 (бизнес-центр «Бажов»). Первоначально сообщалось, что пострадавших нет, однако вскоре стало известно, что пострадали как минимум две женщины. Они выпрыгнули из окна третьего этажа, одна из них получила травмы. Их состояние, как и остальных пострадавших, уточняется.







