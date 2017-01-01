Акция ПЗСП «Твоя первая квартира» будет продолжаться еще две недели

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Фото: пресс-служба предприятия

В рамках акции «Твоя первая квартира» застройщик АО «ПЗСП» предоставляет скидку 3% на покупку любой квартиры в доме на ул. Иньвенской, 19 в микрорайоне Вышка-2. Акцией могут воспользоваться молодые пермяки в возрасте до 35 лет.

Квартиры в доме по ул. Иньвенская, 19 небольшой площади — это идеальное решение для тех, кто покупает свою первую квартиру. Проектом предусмотрены 1- и 2-комнатные квартиры, а также «евродвушки», которые сегодня пользуются популярностью у молодежи.

Напомним, строящийся дом по ул. Иньвенская, 19, сдача которого запланирована на 3 квартал 2020 года, расположен в удачном месте: рядом остановки общественного транспорта «Вышка — 1», «Вышка- 2», два детских сада и две школы, детская и взрослая поликлиники.

По традиции, как и все объекты от АО «ПЗСП», квартиры будут сдаваться с полной отделкой от застройщика: линолеум, плинтуса, хорошие обои, плитка в ванной, металлическая входная и качественные межкомнатные двери.

Более подробную информацию можно получить по телефону горячей линии: 8-800-300-7977.

Проектная декларация — на сайте компании pzsp-realty.ru. Застройщик АО «ПЗСП».

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