Капремонт трамвайных путей в Мотовилихе спроектирует ООО «ГЕОСТРУКТУРА» Разработка проекта обойдётся городской казне почти в 10 млн руб.

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Администрация Перми опубликовала итоги аукциона на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для капитального ремонта трамвайного пути на участке ул. Уральская — Розалии Землячки — ул. 1905-го года (включая разворотное кольцо «Висим»).

Максимальная цена контракта составляла 10 млн руб.

Согласно техническому заданию, победитель должен провести инженерные изыскания, разработать проектную и рабочую документацию, пройти экспертизу проектно-изыскательских работ и достоверности определения сметной стоимости.

Срок предоставления заказчику полного комплекта документации с учётом положительного заключения Госэкспертизы — не позднее 15 июня 2019 года.

Заявки принимались до 11 января. За это время поступило четыре заявки, однако только две из них признали соответствующими требованиям — от ООО «ГЕОСТРУКТУРА» и ООО «Проектная фирма «ОРТА». «ГЕОСТРУКТУРА» предложила разработать проект капремонта за 9,84 млн руб., а «ОРТА» — за 9,95 млн. В результате победителем аукциона стала компания, предложившая наименьшую цену.

Напомним, как указано в техническом задании, основная задача проекта по капитальному ремонту названного участка — обновление всех конструктивных элементов трамвайного пути и контактной сети трамвая для безопасного и бесперебойного транспортного обслуживания населения. Так как капитальный ремонт осуществляется в условиях действующей транспортной инфраструктуры города, при расчётах сроков строительства проектировщик должен предусмотреть выполнение работ в ночное время (без ограничения движения маршрутов трамвая).





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