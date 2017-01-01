В Центральный координационный совет сторонников «Единой России» войдут общественники из регионов

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В результате ротации, которая пройдёт по новому принципу, в состав Центрального координационного совета cторонников партии «Единая Россия» будут включены наиболее успешные, эффективные общественники из регионов и представители профессиональных сообществ.

До 1 февраля в Центральном и региональных координационных советах сторонников партии пройдёт ротация по новому принципу. Также в 2019 году в июле-августе в Москве планируется проведение федерального форума в рамках реализации проекта Центра поддержки гражданских инициатив (ЦПГИ). Об этом сообщил сопредседатель Центрального совета сторонников «Единой России», депутат Государственной думы Сергей Боярский.

«В обновлённый состав ЦКСС войдут успешные, эффективные региональные общественники и представители профессиональных сообществ. Мы будем делать ставку на ротацию по принципу регионального представительства с тем, чтобы наши лучшие с точки зрения активности регионы могли войти в федеральный ЦКСС и делиться своим опытом», — сказал он.

Также он напомнил, что ранее был изменён принцип формирования региональных координационных советов сторонников (РКСС) партии. «Во вновь избранные советы, помимо переизбранных из старого состава, будет введён как минимум один представитель профессионального сообщества. В РКСС необходимо включить представителей сферы здравоохранения, образования, спорта, предпринимательства, промышленности, молодёжной политики, правоохранительных органов, общественных организаций и культуры. Очень важно, чтобы эти люди были в своей профессии лидерами, к мнению которых прислушивается общественность», — подчеркнул сопредседатель Координационного совета сторонников.

По словам Боярского, в 2019 году сторонники партии подготовили весьма обширную форумную кампанию. «Так, в июле-августе планируется проведение федерального форума в рамках реализации проекта ЦПГИ. Он пройдёт в Москве, участниками станут представители НКО, гражданские активисты, будут презентованы лучшие реализованные практики, которым была оказана поддержка со стороны сторонников партии. Аналогичные форумы должны пройти и на региональном уровне, ориентировочно — в октябре-ноябре», — рассказал Боярский.

Как отметил по итогам совещания председатель Регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия» Пермского края Ирек Хазиев, региональная команда сторонников партии доказала свою эффективность при реализации федеральных проектов. «Мы готовы продолжать работу по развитию института сторонников в Пермском крае. Не только общероссийские важные направления работы, но и собственные региональные практики мы будет реализовывать в 2019 году. Конечно, приоритетным направлением для нас станет деятельность по поддержке гражданских инициатив», — сказал Ирек Хазиев.

Источник — пресс-служба партии «Единая Россия»