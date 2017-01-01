«Парма» нашла замену ушедшему Тайлеру Ларсону

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Фото: vefriga.com

Баскетбольный клуб «Парма» оперативно нашёл замену перешедшему накануне в немецкий «Фрапорт Скайлайнерс» американскому защитнику Тайлеру Ларсону. Новичком пермской команды стал его соотечественник, 29-летний Кен Браун (рост 180 см, вес 77 кг).

Большую часть профессиональной карьеры он провёл в клубах из Прибалтики, последним из которых стал литовский «Дзукия».

Николайс Мазурс, главный тренер БК «Парма»:

— Кен Браун выделился в прошлом году тем, что, дополнив клуб «Вэф» в межсезонье, помог им выйти в плей-офф и продемонстрировал хорошую игру. Также он провёл уверенную половину сезона в чемпионате Литвы, который является серьёзным чемпионатом с высоким уровнем баскетбола. Это эмоциональный игрок, всегда играет с хорошей энергией и отдачей. Надеемся, он поможет команде играть в быстрый баскетбол и мы продолжим сезон в таком же стиле, в каком играли в прошлом году.

Как уточнили в пресс-службе «Пармы», соглашение с игроком заключено до конца нынешнего сезона.