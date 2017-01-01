«Парма» сразится за Кубок России в Нижнем Новгороде

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Фото: Константин Долгановский

Определён город проведения «Финала четырёх» Кубка России по баскетболу — Нижний Новгород. Напомним, пермская «Парма» обеспечила участие в итоговом турнире, обыграв в двухматчевом противостоянии «Восток-65» из Южно-Сахалинска.

Также определены пары и расписание мини-турнира. 8 февраля в полуфиналах сыграют «Парма» с «Новосибирском» (в 18:30, здесь и далее — по пермскому времени), «Нижний Новгород» со «Спартаком» из Санкт-Петербурга (в 22:00). В воскресенье, 10 февраля, пройдут матч за третье место (в 16:00) и финал (в 19:00).

Напомним, что в 2016 году баскетбольный клуб «Парма» стал победителем этого турнира.