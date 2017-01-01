Новые нормативы обеспеченности пермяков школами и детсадами вынесут на обсуждение гордумы не раньше марта

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Администрация Перми

Фото: Сергей Федосеев

На заседании думского комитета по вопросам градостроительства, планирования и развития территории 16 января был рассмотрен вопрос о внесении изменений в местные нормативы градостроительного проектирования. Изменения касаются обеспеченности населения Перми детсадами и школами.

Сейчас в городе действуют местные нормативы: по детсадам — 35 мест на 1 тыс. жителей, по школам — 90 мест на 1 тыс. жителей.

По указанию минстроя, все местные нормативы должны соответствовать региональным: для детсадов — 61 место на 1 тыс. жителей, для школ — 119 мест на 1 тыс. жителей.Таким образом, региональный показатель должен распространяться на Пермь.

Как уточнили на заседании представители горадминистрации, по расчётам уже сейчас Перми требуется 60 мест для детсадов на тыс. жителей, а через два года потребуется 62. По школам сейчас 108, через два года — 118-119. Значит, новые нормативы необходимы в любом случае, и они будут применяться для комплексной застройки.

Как сообщил первый заместитель главы горадминистрации Виктор Агеев, добровольный срок на ввод региональных нормативов составит шесть месяцев. Но членов комиссии удивило, что вопрос этот вынесен только сейчас, когда отчёт этого периода начался с 1 сентября 2018 года. Значит, нормативы должны быть введены не позже 1 марта.

Депутаты попросили подробнее рассмотреть этот вопрос на комитете в мае и пока не выносить на ближайшее заседание гордумы.

Инна Доминова, помощник прокурора города Перми:

— Добровольный срок закончится в марте, если нормативы не будут приняты, то тогда прокуратура будет вынуждена реагировать.

Депутаты поинтересовались, будут ли соответствовать региональным два объекта, которые сейчас комплексно застраиваются — «Арсенал» и «Спортивный микрорайон «Ива».

По словам начальника департамента градостроительства и архитектуры Марии Норовой, первый объект соответствует, второй — нет. Хотя во втором случае применяются нормативы на момент подписания договора в 2008 году. Тем не менее, члены комитета решили ещё раз вернуться к этому вопросу в марте, и при положительном решении он будет вынесен на заседание гордумы в первых числах марта.