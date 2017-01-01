В центре Перми с рельсов сошёл трамвай

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В Перми произошёл сход трамвая с рельсов. Происшествие случилось сегодня в 15:17 по местному времени на пересечении улиц Ленина и Газеты «Звезда», сообщили «Новому компаньону»в пресс-службе МУП «ПермГорЭлектроТранс».

С рельсов сошёл трамвай, следующий по маршруту №11. В результате инцидента никто не пострадал. Для восстановления движения, а также выяснения причин схода на место оперативно прибыла аварийная бригада предприятия. В 16:57 движение трамваев было восстановлено.

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