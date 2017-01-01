Игрок «Пармы» перешёл в клуб из Германии

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Фото: vtb-league.com

Как сообщили в баскетбольном клубе «Парма», игрок команды, защитник Тайлер Ларсон продолжит карьеру в БК «Фрапорт Скайлайнерс».

Николайс Мазурс, главный тренер БК «Парма»:

— Мы благодарны Тайлеру за то время, которое он был с нами. Тайлер очень трудолюбивый игрок, который постоянно учится и развивается, но стиль нашей командной игры не подходит личному стилю Тайлера, и поэтому он переходит в комнаду «Фрапорт Скайлайнерс» как второй разыгрывающий. Я думаю, что обе стороны пришли к пониманию ситуации и остались довольны изменениями. «Фрапорт Скайлайнерс» — сильная команда, играющая в Еврокубке. Думаю, что и в дальнейшем Тайлер будет демонстрировать хороший баскетбол. Он имеет достойный уровень игры и хорошую статистику для того, чтобы перейти на уровень игры в Еврокубке.

Напомним, американский игрок играл в составе «Пармы» с лета 2018 года, подписав соглашение на один сезон и став за это время одним из лидеров команды.