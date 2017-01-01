Замглавы администрации Перми проинспектировал ход реконструкции ул. Ревлюции

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Вид на пересечение улицы Революции с Комсомольским проспектом после реконструкции (проект)

Фото: Администрация Перми

Замглавы администрации Перми Анатолий Дашкевич проверил ход работ в рамках реконструкции ул. Революции, сообщили в мэрии. Сейчас подрядчик ООО «Дортехинжиниринг» переустраивает инженерные коммуникации на улице Революции и ведет строительство коллектора ливневой канализации на улице Куйбышева.

Стройка ведется в несколько этапов. С 10 ноября 2018 года подрядная организация приступила к строительству коллектора ливневой канализации на ул. Куйбышева на участке от ул. Екатерининской до ул. Революции.

Как сообщили в МКУ «Пермблагоустройство», подрядная организация уже проложила коллектор ливневой канализации на улице Куйбышева у ТЦ «Алмаз» (участок от ул. Екатерининской до ул. Луначарского), обустроила временное покрытие. Сейчас строится коллектор ливневой канализации по улице Куйбышева в кварталах от ул. Екатерининской до ул. Луначарского и от ул. Луначарского до ул. Пушкина.

Следующий этап — переустройство сетей водопровода, канализации, теплоснабжения, кабельных линий, сетей связи, газоснабжения, устройство основания трамвайных путей и дорожной одежды на улице Революции на участке от ул. Сибирской до Комсомольского проспекта.

Напомним, для производства этих работ с 12 января до 1 июля на этом участке закрыто движение транспорта. При этом сохранено движение транспорта по Комсомольскому проспекту и ул. Сибирской на пересечении с улицей Революции. Объезд этого участка будет осуществляться по ул. Швецова, Краснова и 1-я Красноармейская. В настоящее время подрядчик укладывает ливневую канализацию длиной более 700 м., переустраивает канализационный коллектор и сеть водоснабжения.

Анатолий Дашкевич, заместитель главы администрации Перми:

— На протяжении всей ул. Революции от ул. Куйбышева до ул. Сибирской мы впервые применяем технологию, при которой под трамвайные пути устраивается очень мощное основание. Трамвайные пути будут уложены в специальную защиту из бетона. Предусмотрены шумоизоляционные мероприятия, здесь не будет вибрации и стыков. Трамвай будет ходить здесь абсолютно бесшумно. По такой технологии работают только в Санкт-Петербурге и Москве, и мы впервые применяем ее в Перми. На выделенной полосе покрытием будет литой асфальтобетон, который обеспечивает бесшумное движение транспорта, гасит вибрацию от движения трамваев. Это будет достаточно долговечное и надежное покрытие.

Напомним, в рамках реконструкции ул. Революции от ЦКР до ул. Сибирской будет устроено четырехполосное движение по две полосы в каждую сторону и обустроены трамвайные пути.