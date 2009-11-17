Мэрия объявила первые торги на размещение рекламных конструкций по новой схеме

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Фото: Сергей Хакимов

Мэрия Перми объявила первые торги на размещение рекламных конструкций в Перми по новой схеме. Они пройдут 29 и 31 января, заявки принимаются до 25 и 29 января соответственно. С конкурсной документацией можно ознакомиться здесь.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, благодаря ранее проведённому обсуждению с бизнесом принято решение формировать лоты при проведении торгов на право размещения рекламы по принципу «один лот — одна рекламная конструкция».

На первых торгах выставлено 60 лотов. Свободные места расположены в разных районах города: Орджоникидзевском, Ленинском, Свердловском, Дзержинском и Индустриальном. Шаг предложения составит 5% от начальной цены каждого лота. Контракты будут заключаться сроком на 8 лет.

Отметим, это уже вторая попытка объявить торги на размещение рекламных конструкций по новой схеме. Ранее мэрия объявила аукцион в конце декабря. Итоги должны были подвести 25 января, но в итоге торги отменили.

Напомним, схема размещения рекламных конструкций разрабатывалась в связи с необходимостью реализации норм Федерального закона «О рекламе». В ней учтены те виды рекламных конструкций (суперсайты, рекламные щиты, сити-борды, сити-форматы, пиллары и другие), которые утверждены к размещению на основании принятого постановления правительства Пермского края. Схема разрабатывалась и утверждалась поэтапно. Согласно документу, крупноформатная реклама вынесена за пределы города. Схемой предусмотрено 916 мест для установки рекламных конструкций.