В Перми дисквалифицировали еще одного директора УК

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Генерального директора ООО «Управляющая компания «Мастер Пермского края» Егора Потапова дисквалифицировали за управление многоквартирным домом с нарушением лицензионных требований. Срок дисквалификации — год. Такое решение принял судья Мотовилихинского судебного района Перми, сообщили в пресс-службе Инспекции госжилнадзора Пермского края. Судебное решение еще не вступило в силу.

При рассмотрении дела суд установил, что Потапов не обеспечил устранение нарушений лицензионных требований в установленный срок по предписанию Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края.

Ранее ООО «Управляющая компания «Мастер Пермского края» при управлении многоквартирным домом № 58 по Бульвару Гагарина города Перми допустило нарушения при определении размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленную на общедомовые нужды дома по ул. Бульвар Гагарина, 58, который находится в управлении этой УК.

При назначении наказания суд учёл, что меры по недопущению и устранению нарушений требований жилищного законодательства управляющая организация не приняла.

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