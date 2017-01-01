Пермское УФАС предостерегло ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» от нарушения законодательства

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Управление Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю предостерегло ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» от нарушения антимонопольного законодательства.

Установлено, что в адрес ООО «Пермская химическая компания» поступило письмо о расторжении договора на отпуск хозяйственной питьевой воды, заключённого ещё в 2005 году, а также уведомление о планируемом прекращении указанного отпуска воды с 13:00 1 января 2019 года.

«Если прекратить поставку воды на предприятие, это может создать угрозу остановки опасного производственного объекта, на территории которого в процессе работы обращаются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости и газы, что также повлечёт нарушение норм пожарной и промышленной безопасности и, следовательно, ущемит интересы ООО «Пермская химическая компания» в сфере предпринимательской деятельности», — сообщил заместитель руководителя Пермского УФАС России Николай Хаснуллин.

«Прикладная химия» занимает доминирующее положение на рынке, поэтому отключение водоснабжения для ООО «Пермская химическая компания» в данном случае имеет признаки нарушения п. 4 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции. В связи с этим Пермское УФАС России выдало ФГУП «РНЦ «Прикладная химия» предостережение, которое на данный момент времени исполнено.