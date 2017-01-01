В край поступило 26 новых машин скорой помощи

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В Пермский край поступило 26 новых машин скорой помощи отечественного производства. Все автомобили были куплены за счёт средств федерального бюджета, сообщили в краевом правительстве. Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил необходимость обновления автопарка скорой помощи.

«В крае у машин «скорой помощи» — повышенная нагрузка. Автомобили там используются и для транспортировки больных, и для выезда медицинского персонала. Поэтому необходимо увеличивать число машин, чтобы медицинская помощь на всей территории Пермского края была качественной и доступной», — отметил губернатор Пермского края Максим Решетников..

Часть автомобилей направили в территории края еще в конце 2018 года, часть — в начале 2019 года.

Как отметили в министерстве здравоохранения Пермского края, новые машины скорой помощи отправились в Коми-Пермяцкий округ, Березники, Чайковский, Лысьву, Чусовой, Кунгур, Соликамск, п. Пожва, а также Оханский, Нытвенский, Бардымский, Юсьвинский, Большесосновский районы, несколько машин осталось в краевой столице. При распределении автомобилей учитывалось: изношенность существующих автомобилей, их год выпуска, пробег и т.д.

Главный внештатный специалист по скорой помощи краевого Минздрава Аркадий Балахонцев отметил, что новые автомобили комфортабельные, соответствуют всем нормативам. «Просторные салоны, которые хорошо освещены и оснащены новой современной медицинской техникой. Обновленный автопарк позволит оказывать качественную помощь жителям уже на догоспитальном этапе», — пояснил Аркадий Балахонцев.

В поступивших машинах скорой медицинской помощи есть носилки, термоодеяло, реанимационный и акушерский наборы, дефибриллятор, электрокардиограф, бактерицидный облучатель и прочее оснащение.

Автомобили скорой помощи закуплены в рамках Постановления правительства РФ «О закупке школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской в 2018 году», на эти цели было направлено 67,6 млн руб.