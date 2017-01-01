В выходные пермяков ждёт серьезное потепление

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Фото: Константин Долгановский

По данным Гидрометцентра в выходные, 12 и 13 января в Перми ожидается серьезное повышение температуры воздуха. 12 января в краевой столице прогнозируется пасмурная погода, температура воздуха в этот день составит -7° в дневное время.

В воскресение, 13 января может потеплеть до -1°, осадки будут незначительными. Атмосферное давление при этом повысится и составит 732 мм. рт. столба. Неблагоприятные метеоявления не прогнозируются.

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