В марте на улице Революции начнут монтаж трамвайных путей Проведение работ оценили в 420,5 млн руб.

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Администрация Перми объявила второй аукцион на выполнение первого этапа реконструкции улицы Революции (участок от ул. Куйбышева до Сибирской).

Начальная цена контракта составляет 420,5 млн руб. Победителю аукциона требуется смонтировать рельсы и контактную сеть для трамваев и троллейбусов. До 10 марта подрядчик должен провести все подготовительные работы, а потом приступить к монтажу трамвайных путей. Работы по установке контактной сети планируется начать 1 июля 2019 года и закончить до 15 октября 2021 года. Монтаж трамвайных путей — на пять дней раньше.

Заявки на участие в торгах принимаются до 28 января. Сам аукцион состоится 4 февраля.

Напомним, в ходе реконструкции улицу Революции расширят до четырёх полос: по две в прямом и обратном направлении. В середине трассы проложат трамвайные пути. Они соединят существующие рельсы на Куйбышева и Сибирской, что позволит оптимизировать существующие маршруты и снизить простои трамваев за счёт дополнительного объезда. После реконструкции улица Революции на участке от Куйбышева до Сибирской станет улицей с двусторонним движением, и появится ранее недоступный поворот с Комсомольского проспекта на улицу Революции в сторону ЦКР.

В октябре 2018 года администрация Перми заключила с ООО «Дортехинжиниринг» контракт на обустройство дорожного полотна на 650,7 млн руб. Подрядчик уже проложил у ТЦ «Алмаз» коллектор ливневой канализации. Кроме того, подрядная организация начала переустройство инженерных коммуникаций на участке улицы Революции от Комсомольского проспекта до Сибирской. С 12 января по 1 июля на этом участке будет закрыто движение транспорта. За это время подрядчик перестроит сети водопровода, канализации, кабельных линий, сетей связи, газоснабжения, устроит основания трамвайных путей и дорожной одежды.