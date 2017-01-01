За год «новогодний» пассажиропоток пермского аэропорта вырос на 10,5%

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Международный аэропорт Пермь подвёл итоги работы в новогодние праздники. Как сообщили в главной воздушной гавани Прикамья, с 29 декабря по 8 января аэропорт обслужил почти 44 тыс. пассажиров. Это на 10,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда услугами Большого Савино воспользовались около 39 тыс. пассажиров.

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях вырос почти на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 38 тыс. человек. На международных воздушных линиях количество обслуженных пассажиров составило 5,8 тыс. человек (+19,6%).

В первые дни января в Большом Савино было выполнено 192 самолёто-вылета. Самым напряжённым днём в работе аэропорта стало 4 января. В этот день аэропорт Перми обслужил более 5 тыс. пассажиров.

Тройку самых популярных направлений составили Москва, Санкт-Петербург и Сочи. В новогодние праздники пермяки и гости города активно вылетали на зарубежные курорты. Самым популярным международным маршрутом стала столица Грузии — Тбилиси. Анталья и Дубай расположились на второй и третьей строчках рейтинга соответственно.

Также в новогодние каникулы из международного аэропорта Пермь можно было улететь на морские курорты Таиланда, Вьетнама и Индии.