Бывшего пермского пристава задержали при получении взятки, ему грозит до восьми лет

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Прокуратура Свердловского района г. Перми утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-судебного пристава-исполнителя отдела судебных приставов по Свердловскому району города. Информацию об этом приводит пресс-служба ведомства.

Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки, за совершение действий (бездействие).

Было установлено, что в сентябре 2018 года обвиняемый, наделённый полномочиями по наложению ареста на имущество физических и юридических лиц, а также его реализации, предложил должнику дать взятку за незаконные действия и незаконное бездействие. В том числе, за неприятие мер по взысканию с должника долгов по исполнительному производству и аресту его имущества. Кроме этого, экс-пристав предложил внести в документы по исполнительному производству заведомо ложные сведения об отсутствии у должника имущества.

Однако, должник, вместо того, чтобы пойти у пристава на поводу, сообщил о его предложении в правоохранительные органы.

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, под контролем сотрудников полиции, а также отдела противодействия коррупции УФССП по Пермскому края заявитель предал должностному лицу денежные средства в размере 45 тыс. руб., после чего после чего последний был задержан на месте преступления. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Материалы дела будут направлены в суд для рассмотрения по-существу.