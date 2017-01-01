В воскресенье в Ледовом городке стартует Кубок России по снежной скульптуре

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В воскресенье, 13 января, стартует VI открытый конкурс «Кубок России по снежной и ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». В нем примут участие 22 скульптора из Китая, Малайзии, России и впервые в истории Кубка — из Сингапура.

Как рассказали в администрации Перми, церемония открытия конкурса и жеребьёвка команд пройдёт 13 января, в 10:30 в малом конференц-зале гостиницы «New Star» (улица Газеты Звезда, 38б). Уже в 17:20 участники выйдут в главный ледовый городок «Ветер с Востока», чтобы познакомиться с рабочим местом и начать первую подготовительную работу над скульптурами.

С программой конкурса можно познакомиться здесь.

Превращать лед в произведения искусств будут 22 опытных скульптора, имеющие в своем портфолио многочисленные награды профессиональных международных конкурсов и фестивалей в области ледовой и снежной скульптуры. Они приедут в Пермь из Китая, Малайзии, других городов России и впервые в истории Кубка из Сингапура.

Напомним, что в этом году всех участников объединит тема — «Японские мотивы». Командам предоставят 30 огромных блоков льда, из которых всего за пять дней, с 14 по 18 января, мастера по своим эскизам создадут скульптурные композиции.

Для всех участников на рабочей площадке устанавливается фиксированный рабочий день с 09:20 до 19:20. Работа над созданием скульптур до и после установленного времени запрещается регламентом. Такое состязание в мастерстве в режиме нон-стоп — своеобразный марафон, требующий от участников не только максимум умений и физических возможностей, но и диктующий необходимость работать со сложным материалом в любых погодных условиях.

Как рассказали организаторы, за десять лет проведения конкурса в нём приняли участие 176 скульпторов почти со всех континентов планеты. Они создали 70 скульптурных композиций, потратив на это более двух тыс. тонн льда.