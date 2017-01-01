На днях в Перми начнутся конкурсные показы спектаклей, номинированных на «Золотую маску»

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Фото: Пермский академический театр оперы и балета

На днях в Перми пройдут конкурсные показы спектаклей, номинированных на национальную театральную премию «Золотая маска» по итогам прошедшего сезона. В Перми показы состоятся с 11 по 13 января, — их оценит жюри премии, которое специально для этого прибудет в столицу Прикамья.

Одни из первых спектаклей, которые увидит жюри, станет постановка Пермского театра оперы и балета, драматическая оратория Артюра Онеггера «Жанна на костре». Она претендует на «Золотую Маску» в восьми номинациях, в том числе — «Лучшая опера».

Создатели спектакля Ромео Кастеллуччи и художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис выдвинуты в номинациях «Лучшая работа режиссера в опере» и «Лучшая работа дирижера в опере» соответственно. Исполнители главных ролей — звезды французского театра и кино — Одри Бонне и Дени Лаван номинированы на премию за лучшую женскую и мужскую роли. Кроме того, Ромео Кастеллуччи претендует на награду как лучший художник, художник по свету и художник по костюмам в опере.

Отметим, спектакль поставлен Пермской оперой совместно с несколькими крупными европейскими театрами: Лионской национальной оперой (Франция), театром Ла Монне/Де Мюнт (Бельгия) и Театром Базеля (Швейцария) специально к открытию Дягилевского фестиваля— 2018.

Всего же в этом году Пермский оперный представлен в 28 номинация. Информацию об этом приводит пресс-службе театра.

Также жюри национальной премии посетит показ главной и самой яркой премьеры прошедшего, 91-го сезона в Пермском академическом Театре-Театре — мюзикл Бориса Мильграма «Карлик Нос».

Он представлен в семи номинациях «Золотой маски». В том числе — лучший спектакль в оперетте-мюзикле, лучшая работа режиссёра в оперетте-мюзикле, лучшая работа художников по костюмам и по свету в музыкальном театре.

«Мне всегда хотелось поставить сказку, которая понравилась бы как детям, так и взрослым, и чтобы это был большой бродвейский мюзикл в диснеевском стиле с цирковыми номерами, фокусами и превращениями», – говорит художественный руководитель Театра-Театра Борис Мильграм.

Мюзикл бродвейского масштаба создавался вместе с именитыми авторами – композитором Лорой Квинт и поэтом Николаем Денисовым.







