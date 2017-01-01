В праздники на региональных дорогах Прикамья пострадало 20 человек, один погиб

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Как сообщили в ГИБДД, с 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года на дорогах Пермского края регионального подчинения произошло семь ДТП. Один человек погиб, двадцать пострадали. Для сравнения в 2017 году в аналогичный период произошло 23 ДТП (12 погибших, 46 пострадавших). Также уменьшилось количество ДТП с сопутствующими дорожными условиями (4-0-11 в 2019 году, 5-0-6 в 2018 году, 17-7-35 в 2017 году).

При этом, по информации краевого министерства транспорта, ежедневно региональные дороги от снега чистили более 120 дорожных рабочих, работало свыше 150 единиц техники (до 236 в пиковые снегопады). В результате этой работы с региональных дорог Прикамья вывезли более 2,1 тыс. тонн снега.

В ходе уборки снега и мониторинга ситуации на дорогах были выявлены самые проблемные участки — 5 и 27 км автодороги «Полазна-Чусовой», а также 42 и 43 км автодороги «Пермь-Березники». Кроме того, на спусках и подъемах указанных дорог и автодороги «Кунгур-Соликамск». Обслуживанием этих дорог занимается подрядная организация — ООО «Химспецстрой».

Наименьшее количество недостатков выявлено на автодорогах: Большая Соснова-Частые, Оханск-Большая Соснова, Нытва-Григорьевское-Ильинский, обслуживаемых ООО «Стройстандарт» и на дорогах: Оса-Чернушка, Чернушка-Тюш, Голдыри-Орда-Октябрьский, которые обслуживает ООО «Дорожник».