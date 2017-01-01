Мэрия объявила конкурс на разработку проекта продолжения ул. Крисанова

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Администрация Перми объявила открытый конкурс на выпонение проектно-изыскательных работ по строительству дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул. Пушкина.

Проект необходимо подготовить к 19 октября 2020 года. Начальная (максимальная) цена контракта — 183 млн руб.

Подрядчик должен провести инженерные, геодезические, геологические, экологические и иные изыскания, а также разработать не менее четырех вариантов строительства дороги, после чего предоставить проектную и рабочую документацию, которая должна пройти госэкспертизу.

Среди возможных вариантов строительства: одноуровневая развязка на шоссе Космонавтов с трамвайными путями по ул. Крисанова, примыкающими к трамвайным путям по ул. Пушкина; двухуровневая развязка на шоссе Космонавтов с трамвайными путями по ул. Крисанова, примыкающими к трамвайным путям по ул. Пушкина (при обоих вариантах предполагается демонтаж уже существующих трамвайных путей по ул. Крисанова); одноуровневая развязка с приведением путей по ул. Крисанова в нормативное состояние, и двухуровневая развязка с приведением путей по ул. Крисанова в нормативное состояние.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 31 января, их рассмотрение состоится 7 февраля.

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