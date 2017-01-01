В минтрансе рассказали о мерах для ликвидации пробок на Чусовском мосту

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Чусовской мост

Фото: Министерство транспорта Пермского края

На Чусовском мосту завершено обустройство плавного проезда через перекрывающие металлические листы над деформационным швом. Об этом сообщили в министерстве транспорта Пермского края. По словам чиновников, это позволит автомобилям быстрее проезжать и не формировать дорожные пробки.

Работы по устройству переходных участков сопряжения велись с 5 по 9 января в ночной период. Эти меры позволили избежать затруднения в движении транспорта в дневное время. Как пояснили в минтрансе, незначительное увеличение сроков работ было связано с погодными условиями.

Напомним, в конце декабря 2018 года на мосту обнаружили дефект деформационного шва на одной из опор. Для продолжения эксплуатации мостового перехода, над швом оперативно был изготовлен и смонтирован перекрывающий металлический лист, толщиной 50 мм. Это позволило избежать частичного перекрытия моста и сохранить движение транспорта в северном направлении.

Тем не менее ремонтные работы на мосту привели к образованию серьёзных пробок, в которых автомобилисты в некоторые дни вынуждены были стоять по нескольку часов. Ситуация вызвала волну критики в адрес властей.

Весь объём ремонтных мероприятий планируется провести до конца мая 2019 года. В минтрансе объясняют это тем, что в зимний период из-за осадков и отрицательной температуры устроить асфальтобетонную смесь по традиционной технологии не представляется возможным. До этого времени будет осуществляться мониторинг перекрывающего листа, переходных участков, в случае возникновения дефектов они будут оперативно устраняться.