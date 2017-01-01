Количество «новогодних» пожаров в Прикамье сократилось на треть

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В период с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года на территории Пермского края произошло 67 пожаров, на которых погибли шесть человек. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Пермскому краю Андрей Бабинцев на специальной пресс-конференции 9 января.

По его словам, этот показатель — лучший за последние годы, т. к. обычно в новогодние праздники в Прикамье случалось до 80 пожаров (например, в начале 2017 года — 90 пожаров). Таким образом, за несколько лет количество «новогодних» пожаров сократилось примерно на треть.

Основной причиной пожаров в этот период по-прежнему остаётся неосторожное обращение с огнём. Именно это обстоятельство было установлено в трёх смертельных случаях из шести. В целом неосторожное обращение с огнём стало причиной 22 пожаров. При этом не было зарегистрировано ни одного пожара из-за использования пиротехники.

Всего за десять праздничных дней на пожарах спасено 35 человек. Кроме того, сотрудники МЧС 67 раз привлекались к ликвидации последствий ДТП.

По словам Андрея Бабинцева, за новогодние праздники в регионе утонули два человека. Это был один случай, связанный с управлением снегохода. При этом найден пока один погибший, поиски второго продолжаются.