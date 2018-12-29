Главный разгрузочный коллектор передают «Новогору» В следующем году он инвестирует в ГРК почти 50 млн руб.

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Как стало известно «Новому компаньону», глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о передаче главного разгрузочного коллектора (с первой по 12-ю шахту) ООО «Новогор-Прикамье». Сейчас департамент имущественных отношений администрации Перми прорабатывает механизм передачи ГРК по концессионному соглашению в рамках обязательство концендента. Допсоглашение должно быть подписано до конца года.

Предполагается, что в 2019 году «Новогор» потратит 48,8 млн руб. на модернизацию ГРК и 14 млн руб. на его обслуживание.

Отметим, что «Новогор» в середине декабря объявил конкурс на проведение научно-исследовательских работ по определению причин возникновения неприятного запаха в центре Перми, а также разработку технического решения по устранению причин его возникновения. На основе результатов исследования разработают проектную документацию на капитальный ремонт коллектора по улице Краснова, от Сибирской до ЦКР.

Как пояснили в Региональной службе по тарифам Пермского края, тариф на водоотведение для жителей в следующем году вырастет на 8,5%: на 1,7% с 1 января 2019 года (21,67 руб./м3) и на 6,8% с 1 июля 2019 года (23,14/м3). В тариф включены расходы на ремонт и содержание бесхозяйных сетей, в том числе и городского коллектора, «что необходимо для оказания населению качественной услуги». Тариф на водоснабжение при этом в следующем году изменится только на НДС (ставка налога с 1 января 2019 года вырастет на 2%) и составит с 1 января 2019 года 33,03 руб./м3 (1,7%).

В «Новогор-Прикамье» отметили, что неоднократно выходили с предложением передать ГРК в рамках концессионного соглашения, и готовы принять имущество.

Главный разгрузочный коллектор позволяет снизить нагрузку на существующие сети водоотведения, повышает надёжность услуги за счёт снижения вероятности возникновения аварийных ситуаций.

Концессионное соглашение от 2013 года рассчитано до 2054 года. За это время «Новогор» инвестирует в сети водоснабжения и водоотведения более 11 млрд руб.



