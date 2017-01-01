Первые рабочие дни нового года будут снежными

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Первые рабочие дни нового, 2019 года, с 9 по 11 января, в Перми будут отмечены снегопадами.

Как сообщает Гидрометцентр России, снегопады возможны все будние дни. При этом температура воздуха будет -9°… -11°. Ночью до -15°. Какие-либо негативные природные явления не прогнозируются.

К выходным синоптики анонсируют значительное потепление — в субботу и воскресенье температура может подняться до -2°.

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться