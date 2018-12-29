За год пермский аэропорт обслужил 1,5 млн пассажиров

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Фото: Константин Долгановский

Как сообщили в пресс-службе пермского аэропорта, за 2018 год воздушюная гавань Прикамья обслужила порядка 1,5 млн пассажиров. Это исторический максимум. За 2017 год пассажиропоток составил 1,3 млн человек. Таким образом, рост за год составил 13,5%.

Напомним, в минувшем году маршрутную сеть аэропорта пополнили шесть новых направлений: Тбилиси и Батуми — международные; Калининград, Минеральные Воды, Когалым и Нижний Новгород — внутренние.

В зоне международных вылетов начал работу магазин duty free. Открыт второй регулярный рейс в Санкт-Петербург, а также увеличена частота рейсов до Москвы. Кроме этого, аэропорт впервые принял самый большой транспортный самолёт в мире Ан-124-100.