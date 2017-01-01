Природоохранная прокуратура вынесла предписание «Буматике» Компания намерена оспорить установленные тарифы в судебном порядке

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Фото: Игорь Катаев

Достигнута договорённость между региональным оператором ПКГУП «Теплоэнерго» и оператором Краснокамского полигона ООО «Буматика» о заключении временного договора до конца января 2019 года по установленному тарифу в 169 руб. за тонну. Это произошло после вмешательства природоохранной прокуратуры — обществу вынесли предписание заключить договор.

В компании сообщили, что «Буматика» намерена обратиться в суд. Доказанные в суде убытки в связи применением тарифа будут предъявлены правительству Пермского края. Компания заявляла тариф порядка 600 руб., однако РСТ, проверив обоснованность расходов, снизило его до 169 руб. Так, в три раза — с 27 млн до 9 млн руб. — были срезаны операционные расходы.

В 2018 году компания работала по тарифу 512 руб. за тонну.

Правительство, в свою очередь, может предъявить убытки администрации Краснокамского городского округа как концеденту по концессионному соглашению от 18 декабря 2017 г., говорят в компании.

«Своими решениями РСТ Пермского края толкает инвесторов на предъявление убытков государству и провоцирует коллапс, в том числе инвестиционный, в сфере ТКО. Подобная смена правил в процессе «игры» ставит под сомнение надёжность государственно-частного партнёрства и блокирует развитие инфраструктуры всех отраслей посредством заключения концессионных соглашений», — сообщил концессионер Краснокамского полигона.

Напомним, 30 декабря ООО «Буматика» объявило о прекращении приёма твёрдых коммунальных отходов на Краснокамский полигон с 1 января. Причиной стал тариф на приём отходов, установленный Региональной службой по тарифам Пермского края. В компании его назвали убыточным.

Согласно территориальной схеме, полигон в Краснокамске должен принимать отходы из Кировского района Перми, в также из Оханского, Нытвенского, Краснокамского муниципальных районов.

В РСТ пояснили, что тариф экономически обоснован и включает расходы, которые несёт компания при эксплуатации полигона, в том числе плату за негативное воздействие на окружающую среду. При этом плату за негативное воздействие в 2018 году компания должна будет заплатить в первом квартале 2020 года.

«Тариф в 169 руб. установлен на первое полугодие 2019 года, во втором — 400 руб. При этом на плате для населения это повышение не отразится: эти расходы учтены в тарифе для регоператора», — сообщили в ведомстве.

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