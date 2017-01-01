Движение на Чусовском мосту восстановлено

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Чусовской мост

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Как сообщили в министерстве транспорта Пермского края, движение на Чусовском мосту полностью восстановлено по обеим полосам. Ранее предполагалось, что ремонтные работы закончат только 30 декабря.

Ограничение вводили в связи с выходом из строя элементов конструкций деформационного шва, расположенного над опорой моста №14. В результате, несмотря на усилия дорожников, на мосту всё-равно образовывались существенные пробки, некоторым водителям, едущим в сторону Перми, приходилось ждать своей очереди проезда по нескольку часов.