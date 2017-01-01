Новогодняя неделя будет относительно тёплой

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Новогодние праздничные выходные, с 31 декабря по 8 января, будут относительно тёплыми для этого времени года, особенно их вторая половина.

Как сообщает Гидрометцентр России, праздничная неделя начнётся с небольшого мороза. Так, в ночь с 31 декабря на 1 января метеорологи прогнозируют температуру воздуха -12°.

Но уже начиная со 2 января станет теплее. Отрезок до 5 января будет характерен ночной температурой -9°, дневной -6°.

С 6 по 9 января температура опять немного понизится — до -12° ночью и -9° днём.

Снегопады возможны во все дни новогодних каникул.

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