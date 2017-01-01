Максим Решетников занял 24-е место в «Национальном рейтинге» губернаторов

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Фото: Константин Долгановский

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках проекта «Национальный рейтинг» опубликовал исследование, посвящённое деятельности глав субъектов РФ. Согласно нему, губернатор Пермского края Максим Решетников занял 24-е место. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Ниже в рейтинге расположились губернатор Ростовской области Василий Голубев, глава Новосибирской области Андрей Травников, губернатор Новгородской области Андрей Никитин, губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Как отмечают авторы рейтинга, объектом исследования являются руководители субъектов Российской Федерации. Хронологические рамки рейтинга охватывают весь 2018 года. В нём оцениваются только те главы регионов, которые находятся на своём посту на момент публикации исследования.

Результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. В «Национальном рейтинге» губернаторов сознательно задействован максимально широкий круг экспертов самой широкой профессиональной и социальной принадлежности.