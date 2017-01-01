За год «средний чек» потребкредита в Прикамье вырос в полтора раза

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Фото: Константин Долгановский

В ноябре «средний чек» потребительного кредита в Пермском крае составил 171 тыс. руб. Это тринадцатый регион по средней сумме. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

Специалисты бюро отмечают резкий рост «среднего чека» потребительского кредита по сравнению с ноябрём прошлого года — на 41,4%.

Отметим, что средняя сумма по России составила 185,9 тыс. руб., что на 19,4% больше, чем год назад.

Как всегда, самые большие кредиты в Москве — 470 тыс. руб. Из регионов лидером является ХМАО — 263,8 тыс. руб. Самый маленький «средний чек» — в Алтайском край — 119,2 тыс. руб.