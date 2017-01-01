В PAN City Group объявили о плановом повышении цен

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ЖК «Маяк»

Фото: пресс-служба компании

Уважаемые клиенты! PAN City Group* сообщает о плановом повышении цен на квартиры в ЖК «Маяк» с 21 января 2019 года. Успевайте забронировать и купить квартиру с максимальной выгодой — сейчас в продаже имеются квартиры стоимостью от 1,47 млн руб.!

В жилом комплексе «Маяк» для любой семьи найдётся подходящая квартира — как практичные студии и однокомнатные квартиры, так и классические двухкомнатные и трёхкомнатные квартиры продуманных планировок с местами для установки шкафов-купе. Квартиры сдаются с полной качественной отделкой, что позволяет вам сразу после сдачи дома заехать в новую квартиру, не тратя время и средства на её отделку.

Новый жилой комплекс расположен в центре Индустриального района, на ул. Стахановской, 1а. Рядом — всё, что нужно для комфортной жизни: детские сады и школы, магазины и торговые центры, а в 10 минутах езды — Балатовский парк. Благодаря расположению рядом с ключевыми транспортными магистралями вы сможете быстро добраться в любую точку города в кратчайшее время. Надёжные и современные технологии строительства обеспечат улучшенную тепло- и шумоизоляцию, а собственная котельная позволит экономить на коммунальных платежах.

Планировка ЖК «Маяк»

Фото: пресс-служба предприятия

Более 50% квартир уже проданы, поэтому спешите выбрать и забронировать интересующую вас планировку, пока она есть в наличии!

Выбирайте удобный для вас вариант оплаты: рассрочка от застройщика на индивидуальных условиях без переплат и дополнительных документов**, ипотека*** или полная оплата. А при одновременной реализации имеющегося жилья через специалистов PAN City Group застройщик подготовил особые условия покупки квартиры.

Узнайте цены и выгодные условия приобретения квартиры в новом ЖК «Маяк» в отделе продаж по телефону (342) 257-17-17 или в офисах компании PAN City Group по адресам: г. Пермь, ул. Ленина, 72а и шоссе Космонавтов, 111, корпус 43, 2-й этаж.

Застройщик ООО «СИТИ Проект». Проектная декларация размещена на pancityproject.ru и dom-mayak.ru, а также на сайте единой информационной системы жилищного строительства https://наш.дом.рф/.

* ООО «ПАН Сити Групп» — управляющая организация ООО «СИТИ Проект»;

** Рассрочку предоставляет ООО «СИТИ Проект»;

*** Ипотеку предоставляет ПАО АКБ «Урал ФД». Процентная ставка составляет от 9,25% до 11,5%, устанавливается для каждого клиента индивидуально в зависимости от категории клиента. Процентная ставка устанавливается выше на 1% при отказе от личного и/или титульного страхования, выше на 1% при условии, что один из заёмщиков является индивидуальным предпринимателем, владельцем или совладельцем бизнеса. «Клюква» — розничный бренд ПАО АКБ «Урал ФД». Генеральная лицензия ЦБ РФ № 249 от 12.05.2015 г. Информация действительна на 27.12.2018 г. http://www.klookva.ru/ .

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