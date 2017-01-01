Александр Телепнёв не смог обжаловать приговор по второму уголовному делу

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Александр Телепнёв

Фото: Константин Долгановский

Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Телепнёв не смог обжаловать приговор по второму уголовному делу.

Напомним, в конце октября Ленинский суд признали его виновным в причинении лёгкого вреда здоровью из хулиганских побуждений 20-летнему пермскому студенту Глебу Кулакову. Инцидент произошёл в январе 2018 года в ночном клубе «Дом культуры». Телепнёва приговорили к двум месяцам лишения свободы. Кроме того, он должен выплатить студенту 290 тыс. руб. компенсации.

Срок по делу об избиении студента был приплюсован к наказанию по уголовному делу об избиении Андрея Ширмана (DJ Smash), которое произошло в том же заведении месяцем позже ситуации со студентом. Решение по этому эпизоду вынесли ещё в июле 2018 года.

Таким образом, Телепнёв должен провести в колонии-поселении 2 года и 2 месяца.