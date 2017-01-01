Новым деканом экономического факультета ПГНИУ избран Михаил Городилов

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Михаил Городилов

Фото: Константин Долгановский

В среду, 26 декабря, учёный совет Пермского государственного национального исследовательского университета избрал Михаила Городилова деканом экономического факультета. Об этом сообщили в пресс-службе вуза. С февраля текущего года он занимал должность и. о. декана.

Михаил Городилов окончил ПГНИУ в 2000 году, через год начал преподавать на кафедре учёта, аудита и экономического анализа Пермского университета, в 2016 году назначен заведующим кафедрой. Автор более 85 научных работ.