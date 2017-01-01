Прокуратура Пермского края предложила штрафовать за бытовое дебоширство Законопроект местами повторяет проект поправок в КОаП, отклонённый Госдумой ещё в 2017 году

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Фото: Константин Долгановский

Прокурор Пермского края 21 декабря внёс в Заксобрание проект поправок к закону «Об административных правонарушениях в Пермском крае»

В пояснительной записке сказано: по состоянию на 1 июля 2018 года всего на учёте в территориальных органах внутренних дел состоят более 36 тыс. человек. Из них около 8 тыс. человек — это те, кто допускают правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, больные психическими заболеваниями, алкоголизмом или наркоманией, состоят на учёте в медицинской организации и представляют опасность для окружающих. При этом сейчас привлечь дебошира к ответственности можно, только если он нарушил порядок в общественном месте.

Авторы законопроекта утверждают: чувствуя безнаказанность, дебоширы продолжают нарушать порядок и подвергать опасности женщин, детей и пожилых людей. В частности, за первые шесть месяцев 2018 года на территории Пермского края было зарегистрировано 1026 бытовых преступлений. Из них 105 — это тяжкие и особо тяжкие преступления: 25 убийств и 80 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (из них 13 — со смертельным исходом).

Надзорный орган считает, что установление административной ответственности за бытовое дебоширство позволит предотвратить совершение более тяжких преступлений и улучшить криминогенную ситуацию в крае. Под бытовым дебоширством прокуратура предлагает закрепить «действия гражданина, нарушающие спокойствие лиц, проживающих (пребывающих) в жилом помещении (домовладении и (или) многоквартирном доме), и (или) создающие конфликтную ситуацию, сопровождающуюся шумом, нецензурной бранью, если эти действия не содержат признаков административного правонарушения, предусмотренного законодательством РФ, либо признаков уголовно наказуемого деяния».

За совершение данного правонарушения предлагается установить штраф в размере от 500 до 1 тыс. руб. Административный штраф за повторное нарушение составит 1—2 тыс. руб. При этом протоколы об административных правонарушениях уполномочены составлять должностные лица органов местного самоуправления, а рассмотрение дел предлагается отнести к компетенции мировых судей.

Законопроект прокуратуры могут рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании краевого парламента уже в январе.

Отметим, в 2016 году заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья, депутат от КПРФ Олег Куликов и член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от ЛДПР Дмитрий Носов внесли в Госдуму похожий законопроект. Они предлагали внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и установить для «бытовых дебоширов» административный штраф в размере 1—3 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 50 часов. За «рецидив» предлагалось установить штраф в 4 тыс. руб. или обязательные работы до 150 часов.

Как сообщает «Парламентская газета», также депутаты предложили штрафовать на 4 тыс. руб. граждан, которые скандалят в присутствии несовершеннолетних или беременных женщин. Предполагалось, что протоколы об административных правонарушениях будут составлять сотрудники полиции, а рассмотрением таких дел займётся суд.

В беседе с «Парламентской газетой» председатель межрегионального общественного движения «Правозащита XXI век» Симон Кагиян отметил, что вряд ли появление такой статьи в КоАП исправит ситуацию: жена вряд ли придёт жаловаться на ругающегося мужа, потому что не хочет, чтобы деньги из семейного бюджета ушли в бюджет государства.

В итоге профильный комитет отправил законопроект на доработку. Но после доработки изменилось лишь наказание за дебош в присутствии ребёнка и беременной женщины: дебошира предложили штрафовать на 2,5—3,5 тыс. руб. или отправить на обязательные работы до 70 часов. В январе 2017 года законопроект на пленарном заседании Госдумы рассмотрели и отклонили без обсуждения.