«Уралхим» отчитался об агроиспытаниях в 2018 году

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Фото: пресс-служба предприятия

Агрономы АО «ОХК «УРАЛХИМ» подытожили результаты программы агроиспытаний за 2018 год, которая проходила в Южном, Дальневосточном, Центральном федеральных округах, а также в Приволжье.

Испытания проводились на традиционных культурах, которые выбирает агрослужба: зерновые, сахарная свёкла, соя, рапс, картофель, а также кукуруза и подсолнечник, которые были добавлены в 2018 году. В хозяйствах работа шла по двум направлениям: внедрение инновационных продуктов (сульфонитрат NS 30:7, азотофосфат NP 33:3 и NPK micro) и разработка усовершенствованной системы питания с учётом почвенно-климатических условий и целей производителей.

По словам руководителя отдела агрономического сопровождения АО «ОХК «УРАЛХИМ» Ксении Белоусовой, в хозяйствах при создании системы питания сначала анализируется имеющаяся технология, а затем специалисты ищут в ней узкие места.

«Потом предлагаем своё решение на основе удобрений холдинга: прописываем все шаги внесения удобрений от начала вегетации культуры до сбора урожая. Мы обязательно учитываем цели клиента: хочет ли он повысить урожайность или стремится изменить какие-то качественные характеристики товарной продукции», — пояснила Ксения Белоусова.

В результате испытаний отмечается прибавка урожайности благодаря введению новых агротехнологий. Первые испытания усовершенствованных систем питания в хозяйствах Кировской области показали следующие результаты: урожайность яровой пшеницы выросла на 44%, а раннего картофеля — на 26%. В технологию ряда агрохолдингов был внедрён комплекс листовых подкормок, импортные препараты заменены на отечественные производства «УРАЛХИМ» — они дешевле, но при этом по качеству лучше зарубежных удобрений.

В 2019 году агрономическая служба холдинга расширится — как численно, так и географически. Агрономы, специализирующиеся на внедрении продукции «УРАЛХИМа», появятся в Чувашии, Мордовии, Удмуртии, Нижегородской, Липецкой, Тамбовской, Брянской, Тюменской и Орловской областях, а также в Ставропольском крае. В ряде регионов компания будет действовать в сотрудничестве с региональными минсельхозами.

Также отдел агрономического сопровождения планирует проводить собственные Дни поля: в образцовых хозяйствах нескольких регионов будут заложены демонстрационные делянки, чтобы окрестные сельхозпроизводители смогли воочию убедиться в эффективности удобрений и схем питания от «УРАЛХИМа», а также задать интересующие вопросы агрономам-консультантам.