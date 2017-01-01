Пермь — во второй половине рейтинга эффективности управления российских городов

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Фото: Константин Долгановский

Пермь расположилась на 58 позиции второго общероссийского рейтинга эффективности управления в городских округах. Исследование провело Агентство политических и экономических коммуникаций.

Всего в рейтинг вошли 92 города с населением 300 и более тыс. жителей. Рейтинг делится на два блока — политико-управленческий и социально-экономический, по каждому из которых проводится своя оценка. Итоговая оценка представляет собой обобщение рейтингов по двум блокам. Она составляется из различных статистических данных и мнения экспертов (всего опрошены 152 эксперта — в основном, политологи и преподаватели различных вузов)

В идеале город должен получить оценку 1,0. Таких по итогам исследования не оказалось. Первое место заняла Тюмень с общим баллом 0,651. На втором месте Казань (0,635), на третьем — Салехард (0,625).

У Перми рейтинг 0,501 (из них по политико-управленческому блоку — 0,495; по социально-экономическому — 0,507). В прошлом рейтинге Пермь находилась на 63 месте, так что рост составил пять позиций.

Самыми неэффективными городами признаны Владивосток и Махачкала.

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