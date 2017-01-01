«Щелкунчика» Пермского оперного покажут всей России Прямые трансляции спектакля проведут «Яндекс» и «Дом.ru»

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Фото: Антон Завьялов

Главная балетная премьера Пермского театра оперы и балета прошлого сезона — балет «Щелкунчик» в авторской версии главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко — в канун Нового года будет доступна миллионам зрителей.

Как сообщили в Пермском театре оперы и балета им. Чайковского, в субботу, 29 декабря, прямую трансляцию спектакля проведёт «Яндекс», а 31 декабря в эфире своего информационного канала его покажет «Дом.ru Гид» телеком-оператора «Дом.ru».

«Яндекс» начнёт трансляцию в 17:00 по московскому времени. Посмотреть спектакль в разделе «Эфир» на главной странице «Яндекса» можно будет с любого устройства — ТВ, смартфона, планшета или компьютера. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Накануне Нового года, 31 декабря, спектакль в эфире информационного канала «Дом.ru Гид» будет доступен жителям 37 регионов и 56 городов. Трансляция будет вестись в формате Full HD, что гарантирует яркую и чёткую картинку с эффектом погружения в реальность. Начало показа — в 16:00 по московскому времени.

Главные роли в спектаклях 29 и 31 декабря исполнят балерина Пермского театра оперы и балета Полина Булдакова и премьер театра Габриэл Лопес. За дирижёрский пульт встанет маэстро Артём Абашев.

В Пермском театре оперы и балета «Щелкунчик» идёт в авторской версии главного балетмейстера театра Алексея Мирошниченко, написавшего либретто и новый хореографический текст. Спектакль поставлен по режиссёрским и хореографическим канонам спектакля большой формы и сохраняет все главные элементы классического балета-феерии. Действие происходит в Петербурге конца XIX века. Заснеженные улочки, волшебные сны и сказочные превращения — в этой атмосфере разворачивается история первой любви и взросления Мари и Принца.

Премьера спектакля состоялась в декабре прошлого года и стала значимым событием в балетном мире. Пермский «Щелкунчик» выдвинут на соискание Национальной театральной премии «Золотая маска» в семи номинациях. Эксперты отметили работу хореографа, дирижёра, исполнителей главных ролей и художников, создавших декорации и костюмы. Сама постановка претендует на премию в номинации «Лучший балет».