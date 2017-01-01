Пермь оказалась в середине рейтинга российских городов по версии популярного блогера Варламова

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Фото: Константин Долгановский

Известный блогер Илья Варламов составил ежегодный рейтинг российских городов. За основу он взял бюджет каждого города и разделил его на количество жителей. Получилась средняя сумма, приходящаяся на каждого жителя.

Таким образом, на каждого жителя Перми приходится 24 тыс. руб. Это 38-е место среди городов России (всего в его рейтинге 66 городов). Пермь обошла такие крупные города, как Уфа, Калининград, Самара, Волгоград, Оренбург, Владивосток, Казань, Саратов.

Лидерами рейтинга стали Москва (168,2 тыс. руб. на одного жителя), Южно-Сахалинск (119,6) и Санкт-Петербург (103,4).

Варламов также для сравнения привёл крупнейшие города мира. Так, средние «расходы» на каждого москвича выше, чем, например, в Лондоне (в пересчёте на рубли — 156,9 тыс. руб.) и Риме (126).

Южно-Сахалинск в этом отношении перегнал Ригу (111,4). Якутск (46) обошёл Киев (41,5). А Кемерово (38,1) оказалось выше Стамбула (36,7).

Самый крупный средний расход бюджета на жителя — в Нью-Йорке (713,4 тыс. руб.).

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