Мероприятия по ликвидации аварии на руднике СКРУ-3 завершены

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Фото: Игорь Катаев

Как сообщили в ПАО «Уралкалий», мероприятия по локализации и ликвидации аварии на руднике СКРУ-3 завершены. В настоящий момент подземный и наземный производственные комплексы рудоуправления возобновили работу в штатном режиме.

Напомним, утром 22 декабря в строящемся стволе шахты рудника СКРУ-3 произошло задымление. По предварительным данным, причиной стало возгорание монтажной пены и строительного мусора. На поверхность были выведены восемь человек, работавших в шахте. При этом ещё девять горняков оказались заблокированы на большой глубине. Спасти их не удалось.

По факту случившегося 23 декабря возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных и иных работ, повлёкшее смерть двух и более человек). Дело передано в Центральный аппарат Следственного комитета России.