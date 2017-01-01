«Метафракс» объявил о повышении зарплат сотрудникам на 5%

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Фото: пресс-служба предприятия

Совет директоров ПАО «Метафракс» в рамках принятия бюджета на 2019 год утвердит решение об увеличении заработной платы всех работников предприятия на 5%. Увеличение произойдёт с 1 января 2019 года.

Также всем сотрудникам компании выплачиваются 13-я зарплата и все предусмотренные коллективным договором социальные выплаты.

— Основа нашей кадровой политики — комплексная мотивация персонала. Для этого мы должны предоставить нашим сотрудникам конкурентоспособную заработную плату. Средняя зарплата за 9 месяцев 2018 г. увеличилась по сравнению с прошлым годом на 4%. Сегодня она практически на четверть превышает средний размер оплаты труда в Прикамье, — прокомментировал председатель совета директоров «Метафракса» Армен Гарслян.

— «Метафракс» — социально-ориентированная компания. Повышение заработной платы стало возможным благодаря выполнению всех производственных и финансовых показателей в 2018 году. Размер индексации был определён на основе анализа средней заработной платы в регионе и текущей ситуации на рынке труда, — сообщил генеральный директор «Метафракса» Владимир Даут.

Социальный пакет компании и расходы на благотворительность ежегодно превышают 200 млн руб.

Источник — пресс-служба ПАО «Метафракс»