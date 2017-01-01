В Перми по решению суда временно закрыто кафе «Мюнхен»

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В Перми по иску прокуратуры в качестве обеспечительной меры с 19 декабря временно приостановлена деятельность кафе «Мюнхен» (ул. Ленина, 86). Причина — многочисленные нарушения пожарной безопасности.

В результате проверки было обнаружено более 25 нарушений. Кроме того, кафе расположено в 5-этажном жилом доме и нарушения могли привести к печальным последствиям.

В частности, обнаружено, что эвакуационные пути отделаны горючими материалами, залы для посетителей не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения.

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