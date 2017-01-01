«Погибшие в руднике строители задохнулись», — «Коммерсант»

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Причиной смерти горняков, погибших в шахте рудника СКРУ-3, стала гипоксия, возникшая из-за нехватки кислорода. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на собственные источники.

По их данным, к такому выводу пришли специалисты. При этом шахтных самоспасателей, с которыми рабочие должны были находиться в шахте, в непосредственной близости от погибших обнаружено не было. Как говорят собеседники издания, никто из умерших ими якобы не воспользовался. По информации, озвученной анонимным сотрудником ФГУП «УС-30» порталу 59.ru, самоспасатели были лишь у двух из девяти заблокированных горняков.