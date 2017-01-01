Ещё один долгострой Прикамья готов к вводу в эксплуатацию

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Фото: Пресс-служба министерства строительства и архитектуры Пермского края

Инспекция государственного строительного надзора Пермского края провела итоговую проверку долгостроя на ул. Камской, 9 в городе Чайковском и выдала итоговое заключение о соответствии объекта всем строительным нормам и требованиям (ЗОС). Положительное заключение проверки является основанием для ввода объекта в эксплуатацию. Так, в ближайшее время в свои квартиры смогут заселиться 72 семьи.

Как пояснили в министерстве строительства и архитектуры Пермского края, строительство секций девятиэтажного дома на ул. Камской, 9 в Чайковском началось в 2013 году. Сдача дома планировалась в третьем квартале 2016 года. Застройщиком объекта является компания РСУ-6. Эта же компания возводила дома на Сиреневом бульваре, 3 и 5, по которым неоднократно сдвигала сроки сдачи. Оба недостроя были введены в эксплуатацию в течение 2018 года.

За полтора года в Пермском крае в эксплуатацию было введено 9 проблемных домов — это порядка 103 тыс. кв. м жилья. В общей сложности получили свои квартиры 1150 семей — бывших обманутых дольщиков.