Все тела погибших горняков опознаны Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела

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Фото: Следственный комитет России

В понедельник завершилась процедура опознания тел строителей, погибших при пожаре в шахте «Уралкалия» СКРУ-3. Как сообщили в Следственном комитете России, родственникам выданы разрешения на захоронение погибших.

Список погибших:

1. Беклинев Сергей, 1983 г.р., село Уинское Пермский край;

2. Панов Алексей, 1983 г.р. — город Соликамск Пермский край;

3. Богатырев Александр, 1974 г.р.- город Соликамск Пермский край;​

4. Порошин Илья, 1992 г.р. поселок Усовский Пермский край;

5. Кнауб Виктор, 1984 г.р. поселок Сараны Пермский край;

6. Игнатенко Сергей, 1977 г.р. город Белорецк, Башкортостан;

7. Томшин Сергей, 1961 г.р., город Уфа, Башкортостан;

8. Абрамов Антон,1980 г.р. Уфа, Башкортостан;

9. Чубенко Александр, 1985 г.р., станица Куринская Краснодарский край.

Тела девятерых погибших строителей ФГУП «Управление строительства-30» удалось поднять на поверхность только к вечеру 23 декабря. Последнего рабочего подняли в районе 22 часов по местному времени. Для того чтобы добраться до тел заблокированных горняков, потребовалось семь попыток спасателей.

Между тем Следственный комитет России продолжает расследование уголовного дела, возбуждённого по ч. 3 ст. 216 УК РФ, по факту нарушения правил безопасности при ведении горных, строительных работ на строящемся стволе горнорудной шахты.

Задержаны четыре сотрудника подрядной организации ФГУП «Управление строительства-30», которые работали в шахте. Это горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680» Андрей Купришкин, начальник участка №5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680» Максим Канищев, горный мастер ФГУП «УС-30 СМУ-680» Игорь Чукаев и начальник объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3 ФГУП «УС-30 СМУ-680» Андрей Артюхин.

Проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося, сбор и документальную фиксацию доказательств.

Напомним, утром 22 декабря на строящемся стволе рудника шахты «Уралкалия» СКРУ-3 произошло задымление. По предварительным данным, причиной могло послужить возгорание монтажной пены и строительного мусора. На поверхность были выведены восемь человек, работавших в шахте. При этом ещё девять горняков оказались заблокированы на большой глубине. Спасти их не удалось.