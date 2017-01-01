«Азот» инвестировал 2 млрд руб. в ремонт и обновление оборудования

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Фото: пресс-служба предприятия

Порядка 2 млрд руб. филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» инвестировал в 2018 году в производство. Из них в ремонты — 700 млн руб., в обновление оборудования — 1 млрд 300 млн руб. В результате инвестиций в производство ожидается рост производительности труда около 3% по сравнению с 2017 годом.

За последние 11 лет — с 2007 года — это был один из самых масштабных ремонтов. В течение пяти месяцев — в период с августа по декабрь — работы были выполнены на основных производствах — аммиака, неконцентрированной азотной кислоты, нитрит-нитратных солей, карбамида.

На обоих агрегатах аммиака выполнен большой объём работ по ремонту теплообменного оборудования. На первом агрегате заменено важнейшее оборудование — вакуум-вытяжка, которая помогает стабильно работать компрессору. Стоимость проекта — более 180 млн руб. На агрегате №2 закончена реконструкция компрессора поз. 401. На компрессоре технологического воздуха поз. 402 установлен новый воздухоохладитель, в отделении МДЭА очистки — сепаратор флегмы поз. 322.

В цехе неконцентрированной азотной кислоты в этом году на трёх агрегатах заменены холодильники-конденсаторы с коррозионно-стойких на титановые. Стоимость проекта — порядка 55 млн руб. Это повысило стабильность работы и улучшило экологические показатели производства.

В цехе нитрит-нитратных солей установлены новые хранилища растворов с современными микроволновыми уровнемерами и светозвуковой сигнализаций, там же реализован проект по созданию замкнутого цикла использования парового конденсата. Во всех производственных подразделениях модернизированы водооборотные циклы, заменено большое количество насосного оборудования.

Андрей Семенюк, директор филиала «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ»:

— В следующем году продолжится обновление основных фондов предприятия. Планируется большая работа по реконструкции отделения А цеха слабой азотной кислоты. Будем увеличивать выпуск аммиачной селитры и нитрит-нитратных солей. Большие планы по модернизации производства аммиака и выпуску новых продуктов. Бюджет на эти цели в 2019 году составит 2,2 млрд руб.

Источник — пресс-служба АО «ОХК «УРАЛХИМ»