Предновогодняя неделя в Перми останется морозной

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Фото: Константин Долгановский

Последняя рабочая неделя уходящего года в Перми, с 24 по 29 декабря, продолжит оставаться морозной. Однако температура воздуха поднимется выше, чем в минувшие выходные.

Как сообщает Гидрометцентр России, в будние дни дневная температура будет одинаковой — на уровне -10°… -12°. Средняя ночная температура также сохранится на уровне -13°…-15°. На протяжении всей недели ожидаются снегопады, наиболее сильные — в пятницу и субботу. Ветер будет умеренный, разных направлений, но не превышающий 4 м/с.

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